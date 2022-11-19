«КП-Томск» рассказывает о самых громких происшествиях за неделю

Фото: Ксения Высотина

Редакция "КП-Томск" продолжает каждую субботу знакомить вас с заметными событиями прошедшей недели. Минувшая неделя запомнится томичам и нашим читателям резким похолоданием, публичными слушаниями по отмене выборов мэра Томска и визитом в регион эксперта ОНФ Светланы Калининой.

Понедельник, 14 ноября

Понедельник для томичей начался со снегопада и грязи на дорогах: сил коммунальщиков не хватило, чтобы расчистить весь город. Губернатор Владимир Мазур созвал утреннее совещание и поручил изменить подход к работе коммунальных служб.

На выходных в сквере около Томского музея НКВД украли табличку с памятника полякам — жертвам политических репрессий. Старший научный сотрудник музея Василий Ханевич подтвердил кражу таблички, а также добавил, что неизвестные украли мемориальную доску с Польского детского дома на улице Розы Люксембург.

Погорельцы дома на Кулагина, 35 пожаловались на «дождь» с потолка: при пасмурной погоде УК не смогло закрыть дыру в сгоревшей крыше полностью. Жильцам пообещали оперативно составить проектно-сметную документацию по ремонту крыши. Пока нет информации о сроках начала ремонта и о том, кто его оплатит.

Бдительная томская пенсионерка сдала в полицию своего квартиросъемщика, который проживал с ней в одной квартире и, как выяснилось, подрабатывал наркокурьером. У мужчины нашли ЛСД, гашиш и более килограмма марихуаны.

Вторник, 15 ноября

Во вторник в городской Думе Томска прошли публичные слушания по законопроекту об отмене выборов мэра Томска. Дали высказаться как сторонникам, так и противникам решения. В итоге большинство присутствующих в зале решение поддержали.

В соцсетях Томска появилось видео нападения стаи бродячих собак на ребенка в микрорайоне Радонежском, на которое обратил внимание даже Следственный комитет. По сообщениям мэрии, отловщики начали работу на месте.

Тем временем, свадьба в Стрежевом закончилась совсем не празднично: один из гостей принес с собой нож и нанес невесте тяжкие телесные повреждения. Нападавший отправился в СИЗО, невеста — в больницу.

Среда, 16 ноября

В среду в Томске побывала эксперт ОНФ в сфере ЖКХ Светлана Калинина: за день до этого она посетила несколько районов Томской области. Эксперт посетила район Черемошников и напомнила томским властям о необходимости признать аварийными старые деревянные дома. Также Калинина осмотрела ряд детских площадок города и пришла к выводу, что дизайн-кода у Томска нет, или, по крайней мере, он слабо соблюдается.

Началась подготовка города к Новому году: некоторые торговые центры и магазины украсили иллюминацией и новогодней атрибутикой, кое-где уже появились новогодние елки. ТЮЗ обнародовал новогоднюю программу, в которую вошли две новинки. А городские власти рассказали, где в городе будут устанавливать новогодние ели. Традиционно главное дерево Томской области устанавливается на площади Новособорной: в этом году городу подарили ель высотой 24 метра.

16 ноября проходил Международный день терпимости, в честь которого студенты колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг нарисовали с виду безобидный плакат. Один из томичей увидел в нем пропаганду ЛГБТ и опубликовал возмущенный пост в соцсетях. По поводу эпизода высказался директор колледжа Николай Воеводин. «КП-Томск», тем временем, узнала у томского юриста, при каких условиях плакат можно признать пропагандой нетрадиционных отношений. Отметим, что о какой-либо реакции правоохранительных органов на плакат до сих пор не сообщалось.

Четверг, 17 ноября

После нескольких дней с мокрым снегом и слякотью в Томске начало холодать — в ночь на четверг температура опустилась до 6-8 градусов ниже нуля. Резкое похолодание заставило томичей беспокоиться о своем здоровье: как из-за низкой температуры, так и из-за риска упасть на застывших лужах.

В отставку подал Вадим Сидоркин, глава Заречного сельского поселения в Томском районе — крупной сельской общины, насчитывающей около 15 тысяч человек. В приемной Сидоркина от комментариев отказались, но позднее в администрации Томского района информация подтвердилась. Сидоркин в 2021 году проходил свидетелем по делу экс-мэра Томска Ивана Кляйна.

Волей случая финансовый управляющий обнаружила восемь картин кисти Германа Завьялова, о которых обанкротившийся томский предприниматель не рассказал судебным приставам: они выставлялись в областном художественном музее с подписью владельца. Теперь произведения искусства уйдут с молотка.

Приговор опасному рецидивисту вынесли в Северске: ранее судимый местный житель ночью проник в кафе, откуда украл две шаурмы и размен из кассы. Мужчина получил год колонии строгого режима.

На набережной Ушайки в Томске начали срезать замки молодоженов. В мэрии пояснили, что это процедура регулярная — необходимо снижать нагрузку на мост и освобождать место для новых. Мнения томичей разделились: кто-то решил, что мост стал выглядеть лучше, а кому-то срезание символов вечной любви показалось дурным предзнаменованием.

На вокзале Томск-1 произошло жуткое ЧП: 35-летний мужчина решил срезать путь под грузовым составом и лишился ног. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, и на следующие сутки он скончался. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Пятница, 18 ноября

Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил главврачом ОКБ Николая Зенкина. Он работал в ОКБ на правах и.о. с сентября, заменив Михаила Лукашова.

Нашелся пес, сбежавший от хозяев при пожаре в доме на Кулагина. Несчастный Веня за девять дней на улице замерз и похудел.

В Северске в больнице по улице Царевского прозвучала пожарная тревога. Персонал и пациенты покинули здание, прибыла пожарная охрана, однако срабатывание оказалось ложным.

В Кожевниково пьяный лихач устроил гонки с полицией, дошло даже до стрельбы по колесам. Водителем кроссовера оказался 60-летний мужчина, который плохо понимал, что происходит.