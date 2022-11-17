Жителя Северска приговорили к году колонии за похищение шаурмы

Рецедивиста-похитителя шаурмы в Северске приговорили к году колонии Фото: Евгения ГУСЕВА

Северский городской суд Томской области приговорил ранее судимого местного жителя к 1 году лишения свободы за кражу шаурмы из кафе, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2022 года 22-летний северчанин ночью разбил урной для мусора окно в одном из кафе города, чтобы проникнуть внутрь.

«Из кафе северчанин похитил две шаурмы и лежащие в кассе денежные средства в сумме 1,5 тыс. рублей мелкими купюрами, оставленные для размена», — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

В кафе были установлены камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали происходящее. Кроме того, мужчина порезался об осколки стекла и оставил следы крови на оконной раме.

На момент публикации приговор не вступил в законную силу.

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