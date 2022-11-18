Должность главврача Томской областной клинической больницы занял Николай Зенкин. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Глава Томской области Владимир Мазур назначил главным врачом Томской областной клинической больницы Николая Зенкина, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

Напомним, в сентябре Николай Зенкин получил назначение в ОКБ в качестве исполняющего обязанности главврача вместо Михаила Лукашова.

Ранее в том же месяце региональный Следственный комитет сообщил об уголовном деле о халатности в отношении главврача одной из томских больниц.

«Николаю Зенкину предстоит детально проанализировать работу всех отделений ОКБ, провести инвентаризацию парка медоборудования и медтехники и внести предложения по проектированию Северного медицинского городка, ядром которого является наша областная клиническая больница», — приводит пресс-служба администрации слова Владимира Мазура.

Николай Зенкин родился в 1964 году и прошел в трудовой деятельности путь от санитара скорой помощи до главного врача больницы №2. В 2002-2006 годах служил начальником управления здравоохранения областной администрации, в 2017-м работал главным врачом центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Севастополя.

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