На вокзале Томск-I мужчина попал под колеса грузового поезда

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает о травмировании 35-летнего жителя Томской области, который переходил рельсы не по пешеходной дорожке. Инцидент произошел 17 ноября, в четверг, в 10.00, мужчину увезли в больницу с травмами.

"Томской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. На место происшествия выехал заместитель Томского транспортного прокурора", - уточняет пресс-служба.

Уточняется, что пострадавшего увезли в медицинское учреждение, обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются.

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