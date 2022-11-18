На Новособорной площади в Томске установят новую 24-метровую новогоднюю елку

На Новособорной площади в Томске установят 24-метровую елку. Фото: Ксения Высотина

Власти Томска провели обсуждение концепций новогоднего оформления города. Главным атрибутом праздника в Томске в этом году станет 24-метровая ель на Новособорной площади, сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.

Елку Томску подарила одна из местных компаний. Дерево установят заранее, а иллюминация на нем заработает в середине декабря. На площади также установят светодиодные фигуры и ледовый городок, в который войдут большая и малая горки, а также лабиринт.

Новогодние ели также установят в ледовых городках на территории районов города. В Советском районе вторую ель планируют установить напротив магазина «1000 мелочей». В Кировском районе ледовый городок организуют на улице Красноармейской, 122.

В Октябрьском районе ледовые городки разместят на Белом озере и около дворца народного творчества «Авангард», дополнительные ели установят в поселке Светлый и микрорайоне Спичфабрика. В Ленинском районе городки будут возле седьмого лицея и на проспекте Ленина, 217.

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