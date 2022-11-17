Судебные приставы арестовали за долги 8 картин в художественном музее Томска

Фото: пресс-служба УФССП по Томской области

В Томске судебные приставы наложили арест на восемь картин известного советского и российского художника Германа Завьялова, выставленные в областном художественном музее, сообщила пресс-служба УФССП по Томской области.

По информации службы судебных приставов, права собственности на картины принадлежат томскому предпринимателю, которого ранее суд признал банкротом. Картины в музее с табличками - обозначением владельца случайно увидела финансовый управляющий, которая тут же подала иск в Арбитражный суд Томской области.

«Исполняя решение суда, сотрудники отделения судебных приставов по Советскому району выехали в музей и наложили на картины арест», — говорится в сообщении пресс-службы.

В дальнейшем картины будут выставлены на аукцион, вырученные за них средства пойдут на погашение долга бывшего владельца.

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