"Так стало намного лучше": томичи одобрили снятие замков молодоженов с набережной Ушайки

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Скрепить отношения, увековечить памятную дату или создать памятник любви - чаще всего таких мыслей придерживаются молодожены, которые оставляют замки на заборах или специальных "деревьях любви". В Томске таким местом стало ограждение на берегу набережной Ушайки. Однако 15 ноября томичи узнали, что замки начали срезать. Журналист "КП-Томск" побывал на месте событий.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

В 10.00 17 ноября, в четверг, на месте продолжают работать службы, убирающие металлические замки с ограждений. Срезают их болгаркой и инструментами по металлу.

По информации МКУ "Защита инженерных сооружений", работа по срезанию замков проводится планово для того, чтобы снизить нагрузку на ограждение и элементы моста.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Проходящие мимо жители города отметили, что без замков место стало намного уютнее и красивее.

"Так стало намного лучше. С этими уродующими замками было неряшливо, будто мусор", - отметил прохожий.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Однако из опрошенных нашелся один человек, который посчитал подобные действия "преступлением".

"Я очень суеверная. Если бы я повесила с мужем замок, а потом его срезали, то это стало бы знаком. По сути они сейчас влияют на судьбу этих семей", - прокомментировала томичка.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Примечательно, что под "санкции" попадают замки со свежими датами - 2020, 2021 и 2022 года. На ограждениях корреспондент "КП-Томск" заметил замки, которые висят там еще с 8 августа 2010 года.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

В мэрии Томска отметили, что информацией, куда направляют срезанные металлические "символы любви" пока что нет.

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