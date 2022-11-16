Специалист ОНФ Калинина выявила нарушения на детской площадке в переулке Целинном в Томске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе выездного совещания с представителями мэрии Томска 16 ноября специалист ОНФ по благоустройству городской среды Светлана Калинина осмотрела новую детскую площадку по адресу переулок Целинный, 29. Напомним, этот дом ввели в эксплуатацию в октябре, он предназначен для расселения жильцов из ветхого жилья.

Калинина выяснила, что подрядчик не получил сертификат ТР ЕАЭС на часть оборудования для детских площадок, и поэтому конструкции не соответствуют современным требованиям безопасности.

«Нужно сделать обращение в адрес заказчика о замене оборудования, либо о проведении лабораторных исследований по сертификации ЕАЭС. <...> Такую горку можно на даче поставить, где один ребенок играет, и она простоит там много лет. А если много детей катаются — износ кратно повышается», — объяснила Калинина.

Специалист ОНФ обратила внимание на некоторые характеристики оборудования, которые могут привести к детскому травматизму — например, несоблюдение высоты металлического ската или слишком жесткие упоры на качелях. Также Калинина рекомендовала закрыть до весны соседнюю площадку, где из-за неровной поверхности после обильных осадков образовалась большая лужа.

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