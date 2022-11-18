В Томской области полицейские открыли огонь по автомобилю во время погони

Полицейские в Кожевниково открыли огонь по автомобилю лихача во время погони, сообщает УМВД по Томской области. 60-летний житель Томской области пытался скрыться от правоохранителей.

"В ночное время на улице Ленина села Кожевниково Томской области экипаж ДПС обратил внимание на то, что с парковки кафе на проезжую часть, виляя из стороны в сторону, выехала иномарка. Сотрудники полиции предприняли попытку остановить кроссовер, чтобы проверить состояние водителя и его документы", - говорится в сообщении.

Мужчина проигнорировал требования инспекторов и попытался скрыться. Погоня происходила на трассе Мельниково – Кожевниково – Изовка в направлении села Утрам. В ходе движения мужчина неоднократно выезжал на встречную полосу и пренебрегал знаками.

"Пытаясь скрыться, лихач несколько раз съезжал с проезжей части на колхозное поле, надеясь оторваться от погони по бездорожью. В результате для остановки автомобиля сотрудник полиции применил табельное оружие: после предупредительного выстрела он стал стрелять по колесам машины, что позволило ее остановить", - сообщили в ведомстве.

По внешним признакам мужчина был нетрезв, это подтвердило медицинское освидетельствование.

В отношении мужчины составлены административные дела по ч. 1 ст. 12.8, ч.1 ст. 12.3 и ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ. За невыполнение требований сотрудников полиции остановиться и неповиновению требований полиций мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.25 и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.

Читайте также: В Северске по пожарной тревоге эвакуировали поликлинику на улице Царевского

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.