Эксперт ОНФ усомнилась в наличии у Томска дизайн-кода. Фото: корреспондент «КП-Томск»

Эксперт ОНФ Светлана Калинина провела итоговое совещание с главами муниципалитетов в Томской области по вопросам реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе. В ходе совещания специалист обратилась к концепции дизайн-кода города и заявила, что не нашла ее реализации на посещенных объектах. В частности, Калинина обратила внимание на отсутствие единого стиля у детских площадок.

Напомним, дизайн-код города — это определенный набор требований к стилю проектов, вписанных в городские пространства. В Томске дизайн-код приняли минувшим летом.

«Дизайн-код в Томске вроде бы есть. Ключевое слово здесь «вроде». Как мы заинтересуем Ростуризм и привлечем средства по грантам, если один глава пришел и утвердил проект в розовом цвете, а следующий за ним — в зеленом? Я понимаю, что в работе глаз замыливается, но посмотрите на проектные решения со стороны», — сказала Калинина на итоговом совещании.

Специалист также привела пример Тюменской области, где ТОСы (территориальные общественные самоуправления) успешно реализуют проектные решения с привлечением президентских грантов, и рекомендовала властям Томской области перенять опыт соседей.

Светлана Калинина — член центрального штаба ОНФ, эксперт в сфере ЖКХ. В Томской области эксперт работала два дня, во вторник посетила ряд муниципалитетов региона, в среду — объекты в городе Томске.

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