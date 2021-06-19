Дело томского мэра: как глава с главою говорить не стал

Сидоркин является главой Заречного поселения, Томский район(справа). А слева другой свидетель, также юрист Аминова Михаил Суберляк. Он также дал показания в суде. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Однако в процессе прений Вадим Сидоркин, будучи свидетелем со стороны обвинения, а точнее, юристом Рината Аминова, не принял от Ивана Кляйна предложения посмотреть на ситуацию с позиций своего теперешнего положения. Подчеркнув, что в настоящий момент он всего лишь гражданское лицо, дающее свидетельские показания.

Страсти вокруг зоны

На самом деле, Вадима Сидоркина трудно назвать просто «гражданским лицом», настолько его профессиональная деятельность была разноплановой. В его биографии случились и ООО «Материк», и ООО «Юридическая фирма «Троя», и директорство в ООО «Специализированный застройщик «Вира». А с декабря 2008 по декабрь 2010 года он был даже судьей Ленинского районного суда.

Понятно, что к новой должности главы поселения ему еще предстоит привыкнуть: с 22 марта нынешнего года, когда Совет Заречного сельского поселения в ходе открытого голосования избрал на должность Главы поселения Вадима Сидоркина, прошло не так много времени. Свидетельские показания Сидоркина были достаточно подробны, начиная с момента знакомства с Аминовым в 1997 году, когда он привлекал того к решению тех или иных правовых проблем, вплоть до 2017 года, когда Ринат Аминов подал заявление в администрацию города о смене зоны на ул.Мокрушина с промышленной на жилую.

- Об этом мне стало известно после того, как в январе 2017 года Аминову было отказано в переводе зон. Он обратился ко мне, и я стал с того момента представлять его интересы в суде, - начал рассказ Сидоркин. - А потом мой доверитель сообщил мне, что желает отказаться от поданного заявления в суд, поскольку мэр Иван Григорьевич Кляйн дал ему четкие обещания и гарантии того, что его вопрос будет решен в правовом ключе. Я его предупредил, что это неправильно, я сказал тогда: вдруг тебя обманут? Но он ответил: нет, мне дали четкие гарантии, и я должен показать, что мы договорились, и я выполняю обещанное. Тогда мы решили отказаться от заявления в суд, и производство по делу было прекращено.

Просто фейк?

- Что побудило главу города вынести решение об отказе в переводе зон? Не могу сказать,- говорит Вадим Сидоркин. - Когда мы готовились к суду, я увидел, что комиссия по землепользованию и застройке в количестве 10-12 человек (все специалисты!) единогласно проголосовала, что основания для перевода земельного участка из одной зоны в другую есть. Да, решение комиссии носит рекомендательный характер, но мне было непонятно, почему в конце концов было вынесено решение, которое противоречит мнению специалистов?

После того отказа прошло несколько месяцев.

- Со слов моего доверителя, у него не получилось реализовать договоренности, вспоминает Вадим Сидоркин. - Это была тупиковая ситуация для Аминова. Он заказал градостроительный план земельного участка. В первый ГПЗУ (градостроительный план земельного участка – ред.), который мы обжаловали, администрация внесла информацию – о том, что участок на Мокрушина, процентов на 80 лежит в 300-метровой санитарно-защитной зоне «Томского пива», а во втором ГПЗУ была указана санитарно-защитная зона Томского радиотехнического завода.

Далее доверитель Сидоркина спросил, есть ли шанс обжаловать это, и тот ответил: да, безусловно.

- И мы подали первое заявление в суд – с требованием признать ГПЗУ недостоверным в части указания санитарно-защитных зон. Это был первый процесс. Достаточно долгий. Тогда суд нам отказал. Апелляция также была неуспешной, - продолжает рассказ Вадим Вячеславович. - Потом мы увидели документы, которые послужили основанием для подачи заявления в Следственный комитет о фальсификации и признании действия администрации города незаконными.

Позиция администрации города Томска в этом процессе, считает Сидоркин, строилась следующим образом. В мэрии полагали, что санитарно-защитная зона имеет место быть. Основанием чиновники считали письмо руководителя «Томского пива» Галины Кляйн в адрес департамента архитектуры с просьбой учесть при принятии решений департамента, что санитарно-защитная зона территории «Томского пива» составляет 300 метров.

Если следовать этой логике, то под эту зону попадало как минимум 2-3 дома по ул.Мокрушина, - дал показания В.Сидоркин.- Когда данное письмо направлялось в департамент архитектуры, определенные лица знали, что никакой санитарно-защитной зоны не существует, это фейк. Санитарно-защитные зоны должны быть обоснованы правовым документами, как «красные линии», к примеру. Информационная система департамента архитектуры и градостроительства, на которой фломастером неким сферическим кругом отмечена санитарно-защитная зона «Томского пива» - это не документ.

Как подчеркнул Вадим Сидоркин, после первого и второго судебного процесса оказалось, что фактически санитарно-защитная зона проходит по границе земельного участка.

- Я помогал в составлении документов в суд. Первое заявление было по фальсификации: документы с фломастером были явно сфальсифицированы. Кроме того, начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Анна Подгорная в этот день не работала, ее подпись была факсимильная. Мы просили привлечь к ответственности по факту фальсификации документов неустановленное лицо. Второе обращение было о включении в информационную систему недостоверной информации.

«Я там не был»

На вопрос суда, имеются ли у Рината Аминова земельные участки в Заречном сельском поселении, где работает главой Вадим Сидоркин, он ответил так: «Не могу сказать. Не знаю».

Отвечая на вопросы адвокатов градоначальника, Вадим Вячеславович не скрывал, что сам он при встречах мэра Кляйна с Аминовым не присутствовал. Вся информация о ВИП-переговорах поступала к нему исключительно от Рината Аминова.

Об этом же проинформировал суд и другой свидетель со стороны обвинения – юрист Михаил Суберляк.

На следующей неделе – продолжение судебного заседания.