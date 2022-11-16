Власти Томска до конца года должны решить вопрос о признании аварийными дома на Черемошниках

Властям Томска дали срок до конца года на признание аварийными домов в Черемошниках. Фото: Ксения Высотина

Власти Томска должны до конца года признать аварийными ветхие дома в микрорайоне Черемошники, которые находятся в муниципальной собственности. Такую задачу поставила перед городской администрацией специалист Народного фронта по ЖКХ и член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина в ходе выезда с представителями мэрии и журналистами в среду.

Напомним, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Томске реализуется программа по расселению аварийного жилья, средства выделяются в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ. В Черемошниках — большой частный сектор из одно- и двухэтажных деревянных домов, многие из которых находятся в плачевном состоянии.

По программе расселения ветхого жилья на улице Целинной "Облстройзаказчиком" построен 10-этажный многоквартирный дом, первые жильцы въехали в него в октябре этого года. В планах властей — развитие на месте снесенных аварийных домов нового жилого квартала.

Однако для того, чтобы снести ветхие дома, их нужно сначала признать аварийными. Это обстоятельство тормозит процесс расселения томичей.

Фото: корреспондент "КП-Томск"

По словам начальника Департамента архитектуры и строительства Дмитрия Ассонова, лишь около половины из них принадлежат городским властям, а остальные находятся в частной собственности, и из-за высокой цены на услуги экспертов немногие жители обращаются за заключением о признании дома аварийным.

"Работу с жителями проводили, где-то жильцы делают свое заключение. Но в среднем экспертиза в Томске стоит 30-40 тысяч рублей, а собственных институтов у властей нет", — заявил Ассонов.

"[Властям следует] привлечь организацию, которая сделает быстрее и дешевле: не за 40, а за 25 тысяч, и тогда люди с удовольствием пойдут делать заключение", — ответила Калинина.

Член ОНФ поручила городским властям до конца года закончить процедуру признания аварийными как минимум тех ветхих домов, которые находятся в муниципальной собственности.

"У вас есть поручение Президента, значит, в принципе нет никакой возможности эту задачу не выполнить. Сейчас очень большой процент отставания по признанию домов аварийными", — заявила Калинина, добавив, что в ОНФ за последние четыре года поступило 28 обращений томичей по поводу состояния жилищного фонда.

По словам представителей мэрии, за период с 2018 по 2023 год в Томске планируется расселить 130-140 тысяч квадратных метров ветхого жилья.

В рамках выезда Светлана Калинина посетит ряд общественных мест и детских площадок в Томске, в том числе в Березовой роще, Михайловской роще и Буфф-саду. В 17.30 состоится итоговое совещание по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Читайте также: Цена квадратного метра нового жилья в Томской области достигла 91,6 тысячи рублей

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.