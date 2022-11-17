В Томском районе подал в отставку глава Заречного сельского поселения

Свидетель по делу экс-мэра Томска Кляйна ушел с поста главы Заречного сельского поселения. Фото: сайт администрации Томского района

Глава Заречного сельского поселения Томского района Вадим Сидоркин сложил полномочия по собственному желанию, сообщил в четверг утром Telegram-канал «Милый Томск» со ссылкой на собственные источники.

Корреспондент «КП-Томск» связался с приемной главы поселения.

«Без комментариев», — ответили в приемной на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию об отставке Сидоркина.

Напомним, Вадим Сидоркин возглавил Заречное сельское поселение (село Кафтанчиково к югу от Томска и близлежащие деревни) в марте 2021 года. По данным справки на сайте Томского района, работал юристом в ряде коммерческих организаций, а в 2008-2010 годах был судьей Ленинского районного суда. В 2021 году проходил свидетелем по делу экс-мэра Томска Ивана Кляйна.

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