Бывший председатель томского Облизбиркома поддержал отмену прямых выборов мэра Томска

Бывший председатель Томского Облизбиркома поддержал отмену прямых выборов Томска.

Экс-председатель Избирательной комиссии Томской области, юрист Эльман Юсубов в ходе публичных слушаний в городской Думе поддержал законопроект о внесении изменений в Устав Томска.

С точки зрения юриста, городская Дума должна подчиниться решению областных депутатов и таким образом устранить несоответствие положений Устава Томска о выборах мэра с положениями о формировании органов местного самоуправления Томской области.

Также Юсубов подчеркнул, что остается сторонником прямых выборов.

"Я остаюсь твердым сторонником народовластия, но вместе с тем мы должны подчиниться Конституции и законам", — заявил юрист.

Юсубов добавил, что контролировать назначенного градоначальника должна городская Дума через систему отчетности: каждый год мэр Томска обязан отчитываться о проделанной работе.

"[На настоящий момент] Городская Дума не реализует свои контрольные полномочия даже на 5%", — полагает Эльман Юсубов.

На вопрос о том, почему областная Дума не спросила мнения томичей, Юсубов заявил, что депутаты Думы были обязаны организовать слушания, но не сделали этого из-за "утраты связей между институтами власти" при принятии законопроекта.

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