Томичи жалуются на застывшие после ночных заморозков лужи. Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске из-за резкого перепада температур лужи, которые накапливались в предыдущие несколько дней, застыли. В четверг утром термометры показали -6, и на улице стало очень скользко, пишет «МК в Томске».

По информации томского гидрометцентра, в ближайшие дни температура будет понижаться и дальше: в ночь на 18 ноября в областном центре ожидается до -17...-19 градусов.

«Это просто ужас. Я дважды чуть не упала, пока дошла из дома до офиса», — жалуется жительница города. Проблема скользких дорог актуальна не только для пешеходов.

«Я сто раз за утро пожалел, что взял машину. Лучше бы пошел пешком, очень скользко», — вздохнул томский автолюбитель.

По информации мэрии, «Томск САХ» израсходовал более 300 тонн песко-соляной смеси за прошедшие сутки, чтобы минимизировать аварийные ситуации. На улицах города работает около 60 единиц спецтехники.

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