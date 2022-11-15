В Гордуме начались публичные слушания об отмене выборов Томска. Фото: Ксения Высотина

В Думе города Томска 15 ноября пройдут публичные слушания по законопроекту о внесении изменений в Устав Томска, которым предполагается заменить прямые выборы мэра Томска конкурсной процедурой.

Слушания проходят в здании Думы на проспекте Ленина, 105. Начало — в 10.00 по местному времени. На сайте Городской Думы организована прямая трансляция. В Гордуме сообщили, что на выступление в ходе слушаний поступили 37 заявлений.

Напомним, законопроект об отмене прямых выборов был принят 27 октября Законодательной думой Томской области. По дальнейшей процедуре необходимо провести публичные слушания и рассмотреть проект на профильной комиссии Гордумы. При получении положительного заключения на законопроект депутаты Гордумы проголосуют по нему на следующем собрании.

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