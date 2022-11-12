Неизвестные повредили памятник репрессированным полякам в Томске

Фото: Мемориальный музей "Следственный музей НКВД"

В сквере жертв политических репрессий в Томске похитили табличку, сообщает управление МВД по Томской области. Сообщение поступило 12 ноября около 10 часов в дежурную часть ОМВД России по Советскому району.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что табличка была похищена с памятника репрессированным полякам 11 ноября. В этот день празднуется "День независимости Польши".

Полиция проводит проверку по данному инциденту.

Читайте также: В Томске после реставрации открылся мемориальный музей "Следственная тюрьма НКВД"