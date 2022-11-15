Документацию на ремонт крыши дома на Кулагине в Томске подготовят к декабрю

Проектно-сметная документация на ремонт крыши горевшего дома на Кулагина в Томске может быть готова к декабрю. Фото: Кирилл Колемасов

Проектно-сметная документация на ремонт крыши горевшего дома на Кулагина в Томске может быть готова к декабрю, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на и.о. главы Советского района Вячеслава Шипицына.

"Разработка ПСД началась, обычно на эту работу уходит больше месяца, тем более, что эта крыша нестандартная, но нам подрядчик пообещал, что подготовит проект за две недели", - сообщил Шипицын.

В настоящее время, по словам руководителя УК идут работы по усилению уцелевших участков крыши с помощью брусьев и по каждой квартире составляются акты повреждений.

Ранее, мы рассказывали, что у жителей дома на Кулагина спустя неделю до сих пор протекает потолок. Накануне, и.о. главы Советского района Вячеслав Шипицын провел встречу с жителями.

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