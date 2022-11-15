СК проводит проверку по факту нападения собак на ребенка в Ленинском районе Томска

В микрорайоне начался отлов бездомных собак Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресс-служба СУ СК по Томской области сообщает о начале проверки по факту нападения бездомных собак на несовершеннолетнего ребенка. Информация о ЧП появилась в социальных сетях.

"Следователи СО по Ленинскому району г. Томск проводят по данному факту проверку, в рамках которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления. Их действия будут проверены на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, в ходе разбирательств будет дана оценка действия должностных лиц местного самоуправления, их проверят на наличие преступления по статье "Халатность".

Напомним, ранее "КП-Томск" сообщала, что в Томске в Ленинском районе после нападения на ребенка приступили к отлову бродячих собак. Позже стало известно об обнаружении агрессивной самки собаки.

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