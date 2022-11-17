Директор колледжа в Томске подтвердил снятие плаката с ЛГБТ-символикой

Фото: «Я из Томска»

Директор колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг (КИПТСУ) в Томске Николай Воеводин прокомментировал появление в заведении плаката с ЛГБТ-символикой в заведении, на который в Томске обратили внимание 16 ноября.

Напомним, один из томичей заметил плакат в колледже 16 ноября и опубликовал возмущенный пост. В этот день в мире отмечается международный день толерантности.

По словам директора колледжа, плакат не имеет никакого отношения к пропаганде и побуждает людей к проявлению уважения к людям различных культур.

«У студентов нашего колледжа разные вероисповедания, национальности, доктрины воспитания, и наша задача как образовательной организации заключается в том, чтобы студенты независимо от всех эти факторов относились друг к другу с уважением», — сказал Николай Воеводин.

Директор также уточнил, что плакат со стены уже сняли, так как изначально не планировалось оставлять его после Международного дня толерантности.

«Когда я это увидел, я был шокирован тем, что в умном городе Томске есть люди, которые видят в любом действии провокацию», — добавил Воеводин.

На историю с плакатом правоохранительные органы региона на момент публикации не отреагировали.

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