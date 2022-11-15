В Стрежевом гость свадьбы нанес ножевые ранения невесте

Фото: УМВД России по Томской области

Пресс-служба регионального УМВД сообщает о заведении уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Стрежевого Томской области, который нанес ножевые удары девушке, являющийся невестой.

"Ранения невесте причинил один из гостей. По предварительным данным, во время застолья у подозреваемого произошёл конфликт с молодожёнами, поэтому он покинул банкет. Спустя некоторое время новоиспеченная семейная пара захотела продолжить разговор с ним и по телефону пригласила в подъезд дома", - сообщает пресс-служба.

Когда гость пришел на встречу с молодоженами, то принес с собой нож. В ходе выяснения отношений подозреваемый нанес невесте телесные повреждения, которые экспертиза отнесла к категории тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемым оказался местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении него завели уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Мужчину заключили под стражу.

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