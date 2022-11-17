Ампутация ног: стали известны детали ЧП с участием томича и поезда 17 ноября

Мужчина попал под колеса грузового поезда. Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

Управление на транспорте МВД России по СФО сообщает детали по инциденту, который произошел на вокзале Томск-I. Мужчина жив, но ему ампутировало ноги.

"35 – летний житель Томской области <...> решил нарушить требования правил безопасности и пролезть под вагонами грузового поезда. В это время состав начал движение, в результате мужчина, <...> получил травму – ампутацию ног, после чего бригадой скорой помощи был доставлен в одно из городских медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура уточняет, что мотивом для передвижения томича под поездом стало желание сократить путь и сэкономить время.

Отмечается также, что материалы по делу направят в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

Напомним, инцидент произошел в 10.00 утра 17 ноября, в четверг. Стало известно, что мужчина оказался под колесами грузового состава поезда, в результате чего его доставили в больницу.

Читайте также: Томич предстанет перед судом за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.