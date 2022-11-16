Томский ТЮЗ подготовит две премьеры к Новому году

Показы пройдут в новогоднюю кампанию с 17 декабря по 8 января. Фото: Кирилл Колемасов

ТЮЗ представит для томичей две премьеры, сообщает пресс-служба театра. Их показ пройдет в новогоднюю кампанию с 17 декабря по 8 января.

На малой сцене учреждения сыграют премьеру от режиссера театра Екатерины Костиной "Фрося – ель обыкновенная" по книге Ольги Фадеевой. Премьера состоится 17 декабря.

Вторая премьера называется "Новогодник", она развернется в фойе театра, в импровизированном спектакле активное участие примут зрители. Здесь же возобновятся показы постановки "Волшебная ночь или когда оживают игрушки".

Постановки развернутся и на других площадках города. В ДНТ "Авангард" и ДК "Облсовпроф" покажут недавнюю премьеру "Зверский детектив. Логово волка".

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