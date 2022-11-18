В Северске по пожарной тревоге эвакуировали поликлинику на улице Царевского. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу в поликлинике №1 по улице Царевского в Северске сработала пожарная сигнализация. По сообщениям северчан в соцсетях, пожарный расчет по вызову прибыл около 16.00, людей из здания эвакуировали. Предварительной версией горожане считали возгорание пластика.

«Прошло 15 минут, забегают бойцы пожарной охраны, и медперсонал начинает кричать «выходим, выходим!», при этом сигналка о задымлении сработала в 16.00», — пишет посетительница паблика «Регион-70 Томск».

В МЧС Северска для «КП-Томск» прокомментировали происшествие.

«Выезжали на срабатывание пожарной сигнализации. Срабатывание ложное. Персонал и посетители эвакуировались, но сейчас уже вернулись обратно, все нормально», — пояснил представитель Специального управления федеральной противопожарной службы № 8 МЧС России Юрий Поляков.

Напомним, на прошлой неделе в Томске произошел крупный пожар в доме на улице Кулагина.

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