ЛГБТ-символика в колледже Томска возмутила местного жителя

Фото: Я из Томска.

Жителя Томска возмутил плакат с ЛГБТ-символикой, который по словам автора находится в колледже индустрии питания, торговли и сферы услуг. Он заметил его 16 ноября, когда отмечается международный день, посвященный терпимости.

"На первом этаже возле актового зала "Колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг". Куда смотрит руководство? Пропаганда ЛГБТ и "Толерантности" в наших учебных заведениях!", - написал житель города.

Некоторые комментаторы высказались против позиции возмутившегося горожанина.

"Автор действительно думает, что ориентацию можно сменить просто, взглянув на нечто похожее на радугу?", - ответил один из комментаторов.

Напомним, что в начале ноября президент Владимир Путин подписал указ по сохранению семейных ценностей и вреде ЛГБТ-пропаганде. За пропаганду среди несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений предусмотрен штраф 100 тысяч рублей для физических лиц, и до 1 млн рублей для юрлиц.

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