Юрист Коновалова объяснила, могут ли в Томске плакат с радугой признать пропагандой ЛГБТ

Фото: Булатов Алексей / Я из Томска

Томский юрист Альбина Коновалова (имя изменено) объяснила, при каких условиях средства наглядной агитации или произведения искусства могут быть признаны нарушающими законодательство о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Напомним, 16 ноября в соцсетях Томска один из жителей опубликовал возмущенный пост с жалобой на плакат с радугой, на котором он увидел ЛГБТ-символику.

Плакат повесили в колледже индустрии питания, торговли и сферы услуг в честь Международного дня толерантности. На следующий день его уже сняли, но плакат успел привлечь к себе общественную дискуссию.

В разговоре с изданием юрист Коновалова подчеркнула, что состав правонарушения в такой форме самовыражения можно найти лишь при соблюдении некоторых условий.

«Главное - установить коммуникативную цель распространения информации. Для пропаганды необходима цель убеждения в том, что, к примеру, нетрадиционные отношения лучше традиционных. Это самое главное», — сообщила юрист.

По словам специалиста, для признания плаката пропагандой необходимо доказать его соответствие нескольким критериям, которые прописаны в законодательстве.

«Необходимо доказать факт распространения информации, ее аудиторию (несовершеннолетние) и цель (направленность). Для установления этих обстоятельств проводится экспертиза гуманитарного характера. Как правило, назначается комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. К проведению экспертизы возможно привлечение культурологов, социологов и других экспертов в зависимости от коммуникативной ситуации», — пояснила юрист.

Томские правоохранительные органы на момент публикации не отреагировали на инцидент с плакатом в колледже.

В настоящее время запрет на пропаганду нетрадиционных отношений среди совершеннолетних действует на основании статьи 6.21 КоАП. Предельное наказание по ней увязывается с использованием СМИ или Интернета для распространения информации и составляет штраф от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В Государственной думе РФ на обсуждении находится законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ, соответствующие поправки одобрили в первом чтении одобрили 27 октября.

Читайте также: "Жизнь реально разделилась на до и после": молодому врачу из Томска требуется срочное лечение в Испании

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.