"Боюсь за свое здоровье": Томичи боятся похолодания 18 ноября и "катка" на улицах

С 18 ноября в Томске будет похолодание Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске, 16 ноября, в среду, на дорогах города по-прежнему слякоть и большие лужи. Томичи переживают за сохранность обуви в такую неопределенную погоду, но больше всего боятся выходить из дома с пятницы, с 18 ноября.

"Я вышла сегодня мусор перед работой выкинуть - чуть не утонула в луже. Когда минус в городе будет, надену, наверное, коньки", - сообщила журналисту "КП-Томск" Людмила, жительница Томска.

Больше всего у местных жителей опасение вызывает сохранность здоровья людей пожилого возраста и детей.

"У меня ребенок вообще травмоопасный, стоит наступить на лед и все, считай сразу на больничный", - говорит Евгений.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Еще одна жительница, Елена, отметила, что она недавно перенесла операцию на позвоночник и сейчас любое падение для нее опаснее, чем когда либо.

"В сентябре была операция, грыжу удаляли. Теперь нельзя падать и работать наклонившись. Боюсь теперь за свое здоровье, сейчас же лужи, а потом мороз", - отметила томичка.

Также нашлись и те, кто с юмором отнесся к нетипичной для Томска погоде в ноябре.

"У погоды не бывает плохой погоды, я тоже придерживаюсь этого мнения. Мы сибиряки и почему нас должен пугать какой-то лед? Мороз же в январе не пугает", - отметил Виктор.

Напомним, в пятницу, 18 ноября, в Томске и Томской области ожидается похолодание до -16 градусов мороза. По северу Томской области в пятницу днем ожидается -17...-22 и -25...-30 ночью.

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