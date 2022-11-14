В Томске пенсионерка обнаружила следы фасовки наркотиков у себя в квартире

Мужчина работал курьером и сбывал запрещенные вещества в интернете. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Жительница Томска обнаружила у себя в квартире подозрительные свертки, пакеты и контейнеры и обратилась в полицию, сообщает УМВД по Томской области.

"Оперативники ОНК ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска установили предполагаемого подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. Им оказался ранее не судимый 34-летний местный житель, который арендовал и проживал в квартире заявительницы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина работал курьером и сбывал запрещенные вещества в интернете, а квартиру использовал как хранилище для наркотиков. Полиция обнаружила 2 грамма ЛСД, около 500 грамм гашиша и более килограмма марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 – ч.5 ст. 228.1 УК РФ.

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