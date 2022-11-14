"Зима приходит неожиданно": Мазур раскритиковал коммунальщиков Томска за грязные улицы

Губернатор Томской области раскритиковал коммунальные службы за грязные улицы. Фото: Алёна Мищенко / "АиФ-Томск"

Губернатор Томской области Владимир Мазур выразил недовольство работой коммунальных служб на утреннем совещании с главами муниципалитетов 14 ноября, сообщает пресс-служба администрации региона.

Утро понедельника встретило томичей дождем после ночного снегопада и небольшим плюсом. Из-за непогоды в городе участились ДТП, часть улиц встала в пробках, а тротуары во многих местах не расчищены.

"Зима как всегда приходит неожиданно, дождь со снегом сегодня утром принесли массу неприятностей томичам, многие на работу опоздали. <...> Так дело не пойдет, жду системного подхода. Давайте уже сверять график работы коммунальщиков с прогнозом", — заявил Мазур на совещании, добавив, что коммунальные службы оказались не готовы к погоде.

Контролировать ход исполнения поручения будет замгубернатора по строительству и инфраструктуре Николай Руппель. Мазур также пообещал и.о. мэра Томска Михаилу Ратнеру провести в один из дней совместный объезд города рано утром.

Напомним, что на 15-16 ноября в Томске объявлено штормовое предупреждение.

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