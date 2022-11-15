В Ленинском районе Томска начали отлов напавших на ребенка собак Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ленинском районе Томска началась работа по отлову бродячих собак, сообщила пресс-служба мэрии города.

Накануне в соцсетях Томска появилась видеозапись нападения стаи собак на ребенка в микрорайоне Радонежском, сделанная на камеру видеонаблюдения. Видео выложил Telegram-канал "Але, это Сакалов". Взрослым удалось отбить ребенка от собак.

По информации мэрии, подрядчик оперативно выехал на место отлова в понедельник и продолжает работу. Со ссылкой на работников приюта "Верный друг" в мэрии добавили, что стая агрессивных собак проживает в районе промышленных предприятий на улице Нижне-Луговой, где собственник препятствует доступу отловщиков на территорию.

Заявку на отлов животных томичи могут оставить по телефону 30-21-29 с 9.00 до 18.00.

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