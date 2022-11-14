В томском музее НКВД прокомментировали хищение таблички репрессированным полякам. Фото: мемориальный музей "Следственная тюрьма НКВД"

Старший научный сотрудник музея "Следственная тюрьма НКВД" Василий Ханевич в беседе с корреспондентом "КП-Томск" прокомментировал похищение таблички с памятника репрессированным в Томске полякам из сквера жертв политических репрессий.

Напомним, о хищении таблички сообщалось 11 ноября, в День независимости Польши. Василий Ханевич подтвердил, что заявление в полицию написано, поисками таблички будут заниматься правоохранительные органы.

"Когда в центре города сорвали табличку - это, вообще-то говоря, касается репутации города. Я считаю, что власти и полиция должны приложить усилия, чтобы найти эту табличку. А так она будет бельмом в глазу у томичей и гостей города Томска", — заявил Ханевич.

Старший научный сотрудник добавил, что также была сорвана мемориальная доска со здания по адресу ул. Розы Люксембург, 48, в котором в годы войны располагадся польский детский дом. Неизвестно, произошло это в один день с похищением таблички из сквера или раньше.

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