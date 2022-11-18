Сбежавшего во время пожара на Кулагина в Томске пса нашли исхудавшим и замерзшим

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В Томске нашли пропавшего пса породы чихуахуа Веню, который сбежал во время пожара в доме по улице Кулагина еще 8 ноября, сообщает «АиФ-Томск».

Хозяева собаки рассказали изданию, что пса искали девять дней. Пес прибился к промышленному складу, где его нашли и связались с хозяевами.

«Мужчина рассказывает, что приехал на склад на Фрунзе, начал открывать дверь, и рядом за железякой что-то шуршало. Он заглянул, там сидит наша собака замерзшая. Он его запустил на склад, там было тепло, купил корм, место даже какое-то ему соорудил», — поделилась хозяйка Вени Маргарита.

Веню тут же отвезли к ветеринару, где хозяева получили рецепт на лекарства и наказ — откармливать похудевшего за девять дней на улице пса.

«Мне кажется, весь город переживал!» — добавила хозяйка.

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