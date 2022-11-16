В Томске ТЦ и магазины начали украшать здания к Новому году

На зданиях появилась иллюминация и новогодняя атрибутика Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске магазины и торговые центры приступили к новогоднему оформлению фасадов зданий. На стенах и дверях некоторых коммерческих организаций города появились еловая атрибутика и гирлянды.

Журналист "КП-Томск" в районе Фрунзенского рынка 16 ноября, в среду, заметил несколько праздничных украшений.

Кто-то уже по периметру украшает мишурой, иллюминацией и "растяжкой" из искусственных веток ели.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Кто-то ограничился небольшим искусственным венком под ель и маленькими разноцветными огоньками гирлянды.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

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