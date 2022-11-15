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Общество15 ноября 2022 7:53

Участники публичных слушаний поддержали отмену прямых выборов мэра Томска

Решение городская Дума примет на декабрьском собрании
Кирилл Гостев
Участники публичных слушаний поддержали отмену прямых выборов мэра Томска.

Участники публичных слушаний поддержали отмену прямых выборов мэра Томска.

Фото: Ксения Высотина

В городской Думе Томска состоялись публичные слушания по законопроекту об отмене выборов мэра. Три четверти присутствовавших в зале — 65 человек из 85 — поддержали изменения в Устав Томска, 19 человек проголосовали против, еще один не участвовал в голосовании. Трансляция слушаний проходила на сайте городской Думы. Слушания длились почти четыре часа.

Также в думу поступил ряд обращений в письменном виде: из них 58 были направлены против законопроекта, 13 — за.

Среди выступающих мнения разделились примерно поровну и вызвали яркие дебаты. Выступали жители Томска, члены профсоюзов и общественных организаций.

В числе аргументов "за" чаще всего звучали слова об экономии бюджетных средств и низкой явке, "против" — об отсутствии доверия комиссии и неподотчетности назначенного мэра гражданам. Обе стороны апеллировали к опыту такой процедуры в других регионах России — и позитивному, и негативному.

Эльман Юсубов, экс-председатель Избирательной комиссии Томской области, поддержал решение Думы на основании того, что изменения уже приняты Законодательной Думой, а несоответствий действующему законодательству нет. При этом Юсубов раскритиковал областных депутатов за спешку и единоличное принятие на себя ответственности за решение.

Выступление Эльмана Юсубова. Фото: городская Дума Томска

Выступление Эльмана Юсубова. Фото: городская Дума Томска

"Отмена выборов приведет к тому, что мэрия станет неподотчетна гражданам. Разрушатся все цивилизованные каналы обратной связи между гражданами и администрацией", — считает Андрей Серегин, член избирательной комиссии с правом решающего голоса. Его поддержал томский общественник Андрей Иванов, назвавший решение Законодательной Думы "нелегитимным".

В поддержку решения выступили представители ряда профсоюзов и общественных организаций города, в частности, профсоюз электротехнического завода.

Подытожив процедуру выступлений, спикер городской Думы Чингис Акатаев высказал собственную точку зрения, поддержав изменения.

"Город Томск - не политическая площадка, а хозяйственный механизм. И жители города ежедневно ждут от нас решения проблем", — считает Акатаев.

Томичи также озвучили несколько предложений к законопроекту — в частности, увеличить число депутатов городской Думы, сделать законопроект о введении конкурсной процедуры срочным, наделить главу города правом неприкосновенности, а также переименовать должность мэра в "градоначальника". В письменных заявлениях началась заочная дискуссия по процедуре : прозвучали предложения сделать голосование депутатов Гордумы как тайным, так и, напротив, открытым.

Результаты публичных слушаний будут учтены при рассмотрении законопроекта о внесении изменений в Устав Томска на декабрьском собрании городской Думы.

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