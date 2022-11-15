Участники публичных слушаний поддержали отмену прямых выборов мэра Томска. Фото: Ксения Высотина

В городской Думе Томска состоялись публичные слушания по законопроекту об отмене выборов мэра. Три четверти присутствовавших в зале — 65 человек из 85 — поддержали изменения в Устав Томска, 19 человек проголосовали против, еще один не участвовал в голосовании. Трансляция слушаний проходила на сайте городской Думы. Слушания длились почти четыре часа.

Также в думу поступил ряд обращений в письменном виде: из них 58 были направлены против законопроекта, 13 — за.

Среди выступающих мнения разделились примерно поровну и вызвали яркие дебаты. Выступали жители Томска, члены профсоюзов и общественных организаций.

В числе аргументов "за" чаще всего звучали слова об экономии бюджетных средств и низкой явке, "против" — об отсутствии доверия комиссии и неподотчетности назначенного мэра гражданам. Обе стороны апеллировали к опыту такой процедуры в других регионах России — и позитивному, и негативному.

Эльман Юсубов, экс-председатель Избирательной комиссии Томской области, поддержал решение Думы на основании того, что изменения уже приняты Законодательной Думой, а несоответствий действующему законодательству нет. При этом Юсубов раскритиковал областных депутатов за спешку и единоличное принятие на себя ответственности за решение.

Выступление Эльмана Юсубова. Фото: городская Дума Томска

"Отмена выборов приведет к тому, что мэрия станет неподотчетна гражданам. Разрушатся все цивилизованные каналы обратной связи между гражданами и администрацией", — считает Андрей Серегин, член избирательной комиссии с правом решающего голоса. Его поддержал томский общественник Андрей Иванов, назвавший решение Законодательной Думы "нелегитимным".

В поддержку решения выступили представители ряда профсоюзов и общественных организаций города, в частности, профсоюз электротехнического завода.

Подытожив процедуру выступлений, спикер городской Думы Чингис Акатаев высказал собственную точку зрения, поддержав изменения.

"Город Томск - не политическая площадка, а хозяйственный механизм. И жители города ежедневно ждут от нас решения проблем", — считает Акатаев.

Томичи также озвучили несколько предложений к законопроекту — в частности, увеличить число депутатов городской Думы, сделать законопроект о введении конкурсной процедуры срочным, наделить главу города правом неприкосновенности, а также переименовать должность мэра в "градоначальника". В письменных заявлениях началась заочная дискуссия по процедуре : прозвучали предложения сделать голосование депутатов Гордумы как тайным, так и, напротив, открытым.

Результаты публичных слушаний будут учтены при рассмотрении законопроекта о внесении изменений в Устав Томска на декабрьском собрании городской Думы.

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