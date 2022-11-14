"Пока не похолодает – будет протекать": погорельцам с Кулагина рассказали о перспективах ремонта крыши

Крыша на Кулагина,35/Салтыкова-Щедрина,37, которая горела 8 ноября, продолжает доставлять дискомфорт жильцам. Жительница квартиры на четвертом этаже первого подъезда обратилась к журналисту "КП-Томск" и рассказала, что в одной из комнат с потолка продолжает течь вода, семья вынуждена расставлять ведра и протирать пол тряпкой. Представитель УК "Жилище" и глава Октябрьского района рассказали, какие меры принимаются по устранению бреши в кровле и какая поддержка жильцам будет предоставлена.

"Снег с дождем идет, мы ничего не можем сделать в любом случае. Пока не похолодает – будет протекать", - прокомментировал ситуацию представитель УК.

Ранее сообщалось, что на частично сгоревшую крышу управляющая компания планировала постелить армированную пленку, чтобы осадки не попадали через кровельные щели в квартиры. Однако позже пришлось отказаться от этой идеи.

"Стройматериалом ее [армированную пленку] рвет. На крыше везде железо и мы по ней ходим, убираем сгоревшее, и те листы, что нужно закрепить. От нее [от пленки] отказались, постелили баннеры, они держат воду", - сообщает представитель УК.

Также представитель УК "Жилище" поясняет, что сотрудники организации сегодня уже вычерпывали воду с крыши, однако она по-прежнему продолжает прибывать и попадать в квартиры жильцов верхних этажей. Несмотря на то, что баннеры не пропускают воду, работникам приходится ходить по крыше и наступать на утеплитель, из которого выдавливается жидкость. Это и является причиной "дождя" в квартире.

Решение вопроса восстановления крыши уже в работе. Уточняется, что проектировщики приступили к подсчету средств по чрезвычайной ситуации.

Также в понедельник, 14 ноября, с жителями в школе №39 встретился и.о. главы Советского района Вячеслав Шипицын. Один из самых актуальных вопросов, который был задан жильцами: "Как решается вопрос с приведением дома в порядок?" Глава района ответил, что управляющая компания готова повторно выехать на место, если будут выявлены новые повреждения, и составить дополнительные акты. Вода из утеплителя будет стекать еще долго. Снимать его нельзя, потому что тогда может промерзнуть потолок.

В работе находится и проектно-сметная документация на ремонт крыши. Составить ее планируют в течение двух недель.

Параллельно с этим на месте принимались заявки на материальную поддержку центром социальной поддержки Советского района. Проживающим в доме и имеющим прописку выделят помощь в 27 534 рубля на каждого члена семьи. На данный момент, заявления подали 24 квартиры из 57.

В случае, если человек не имеет прописки, то заявки будут рассматриваться в индивидуальном порядке, и будет приниматься решение об оказании поддержки в трудной жизненной ситуации.