Попавший под поезд в Томске мужчина скончался в больнице спустя сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчина, который попал под поезд на вокзале Томск-1 в минувший четверг, скончался в пятницу утром в больнице, сообщила пресс-служба Облздрава.

Напомним, около 10 часов утра в четверг 35-летний томич решил сэкономить время и пролезть под вагонами грузового поезда. В это время состав пришел в движение. В транспортной прокуратуре позднее уточнили, что пострадавшему ампутировало ноги, его доставили в медучреждение.

«По информации администрации больницы скорой медицинской помощи, мужчина поступил в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Врачи сутки боролись за его жизнь, однако несмотря на усилия медиков, сегодня утром пациент скончался», — сообщили «КП-Томск» в пресс-службе департамента здравоохранения.

Процессуальную проверку по делу проводит Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

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