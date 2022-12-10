«КП-Томск» делится самыми яркими событиями за прошедшую неделю

Фото: Ксения Высотина

«КП-Томск» в традиционном обзоре рассказывает о самых интересных новостях уходящей недели. На минувшей неделе томичи всем городом искали пропавших девочек, встречали футбольных звезд и любовались новогодней иллюминацией.

Понедельник, 5 декабря

Без преувеличения история недели произошла в самом ее начале. Вечером в томских соцсетях объявили поиск двух пропавших девочек — 7 и 11 лет. В поисках участвовали больше ста человек, история даже привлекла внимание губернатора. В течение нескольких часов пропавших нашли и передали родителям.

Четыре человека пострадали в ДТП с трактором в Томской области, в том числе один ребенок. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Режим неблагоприятных метеорологических условий в Томске в третий раз продлили в понедельник. В общей сложности он действовал больше недели: с 29 ноября по 7 декабря.

Вторник, 6 декабря

Городские депутаты Думы Томска подвели черту под процедурой отмены выборов мэра, вслед за областной Думой одобрив внесение изменений в Устав города. При этом в последний момент оппозиционные депутаты смогли провести важную процедурную поправку: внутри Думы выбирать мэра будут не простым большинством, а 2/3 голосов и тайным голосованием.

Авиарейс по маршруту Сочи — Томск задержался почти на десять часов из-за неисправности воздушного судна. Позднее появилась информация, что у самолета рассинхронизировались закрылки, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт, выработав топливо над Черным морем. Спустя несколько часов пассажиры улетели другим бортом.

В начале недели в городе проходил «Урок футбола», на который приехали звезды российской сборной конца нулевых — Андрей Аршавин, Игорь Семшов, Евгений Алдонин и другие. Они провели для юных томичей мастер-классы, открыли финал регионального турнира «Мини-футбол — в школы» и прокомментировали ситуацию в ФК «Томь».

Среда, 7 декабря

Мэр Стрежевого Валерий Дениченко приезжал в Томск с рабочим визитом и делился своими мыслями с подписчиками в Telegram. В одном из постов Дениченко неосторожно высказался о деревянном зодчестве и сказал, что Томск ему не нравится. Впоследствии мэру пришлось объяснять свои слова.

Роспотребнадзор сообщил о восьми новых случаях гриппа за неделю, в том числе четырех — штамма свиного гриппа. Общее число выявленных в этом году в Томской области случаев свиного гриппа достигло семи.

Несчастный случай произошел в Александровском районе, где житель соседнего региона попал под волокушу трактора и получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчине было 49 лет.

В обладминистрации прошло совещание с МЧС по итогам 2022 года. Региональный глава ГУ МЧС Андрей Андреев сообщил, что в регионе готовность бомбоубежищ составляет 72%, а охват системы оповещения о ЧС — лишь 36%.

Четверг, 8 декабря

Прокуратура Томской области сообщила о восстановлении пенсионера в жилищных правах: его квартиру якобы арестовали и продали на торгах из-за долга в 10 тысяч рублей. Вскоре выяснилось, что долг — не 10, а 40 тысяч рублей, а у мужчины есть другое помещение, правда, для жилья непригодное. Еще больше всех запутали в службе судебных приставов: согласно релизу УФССП, долг пенсионера превысил 50 тысяч рублей, а сам он много месяцев знал о требованиях органов. «КП-Томск» следит за ситуацией и растущим долгом гражданина.

Храбрая цветочница и ее коллега отбились от грабительницы с ножом, а затем заперли ее в магазине. Нападавшую арестовали и завели уголовное дело.

Двухлетний ребенок пострадал в лобовой аварии на трассе Томск — Мариинск. Мальчика доставили в больницу после ДТП.

Пятница, 9 декабря

В районе остановки «Спичфабрика» целиком сгорел жилой деревянный дом. По информации МЧС, в пожаре никто не пострадал.

Детские тренеры «Томи» потребовали встречи с губернатором Владимиром Мазуром из-за того, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. В противном случае они обещают с 12 декабря прекратить тренировки. Долги «Томи» превышают 70 млн рублей, с тренерами уже несколько раз встречался вице-губернатор Анатолий Рожков.

Врио мэра Томска Михаил Ратнер и городские чиновники прокатились на общественном транспорте и лично убедились, что повышать цену на четыре рубля, как просили перевозчики, не за что.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин по случаю международного дня борьбы с коррупцией дал интервью «РИА Новости», в котором назвал стоимость арестованного имущества экс-замгубернатора Юрия Гурдина: 273 млн рублей.

На Коммунальном мосту автобус протаранил заграждение, вызвав заторы. Аварию устраняли несколько часов.

Вечером в Томске впервые за эту зиму заработала новогодняя иллюминация. Огни зажгли на Новособорной площади. Иллюминацию на новогодней ели включат 17 декабря, дерево продолжают собирать.