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НовостиОбщество5 декабря 2022 16:06

Губернатор Томской области держит связь с полицейскими, которые ищут пропавших девочек

Мазур выложил ориентировку в свой telegram-канал
Ксения Высотина
Фото: ЛизаАлерт

Фото: ЛизаАлерт

Губернатор Томской области Владимир Мазур держит связь с полицейскими, которые ищут пропавших девочек. Мазур выложил ориентировку в свой telegram-канал.

"В Томске ищут двух пропавших девочек. Ксения Шутова и Айша Зоирова. Дай Бог, чтобы все обошлось! Выяснил у полицейских - к поискам подключены все силы. Спасибо огромное всем неравнодушным людям и предприятиям. Мы подключили и томских волонтёров", - написал в своем блоге Мазур.

Глава региона попросил томичей, который находятся сейчас на лице, обращать внимание на всех детей. При малейшем подозрении, что это те самые девочки, звоните 102.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).