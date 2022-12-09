"От дома мало, что осталось": в Октябрьском районе Томска 9 декабря горел жилой дом

В Томске ранним утром 9 декабря, в пятницу, очевидцы сообщили о пожаре рядом с остановкой "Спичфабрика". По словам подписчиков канала Регион-70 Томск, в доме жила пожилая женщина.

"Страшный пожар, на спичке. Горит жилой, деревянный дом. Рядом с адресом Грузинская, 1", - пишет подписчик Регион-70 Томск.

Фото: Регион-70 Томск

Первые кадры с места происшествия появились в 7.47. Журналисту "КП-Томск" удалось связаться с очевидцем и узнать детали от первых лиц.

"Стоит очень сильный запах, пробивается через закрытые окна. От дома мало что осталось, так как пожарные проехать из за припаркованной машины не смогли, били по колесам, но хозяин не выходил. Ничего такого сверхъестественного мы там не видели", - сообщила журналисту девушка.

"КП-Томск" запросила официальную информацию о произошедшем.

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