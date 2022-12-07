В Томской области только 72% бомбоубежищ готовы к использованию

На данный момент в регионе готовы противогазы. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В МЧС рассказали, что не все бомбоубежища Томской области готовы к приему людей и оснащены запасами на случай ЧС.

"В общей сложности убежища готовы на 72%. В прошлом году этот показатель составлял 57,5%", - сказал глава управления МЧС региона Андрей Андреев на учебно-методическом сборе в администрации региона.

Он также отметил, что физическое состояние неготовых к приему защитных сооружений в основном никак не улучшилось. И это является следствием недостаточного внимания к этому вопросу.

На сборе также обсудили отсутствие запасов на случай ЧС в регионе. Андреев уточнил, что на данный момент в Томской области есть средства индивидуальной защиты в виде противогазов. Запасы еды, лекарств и стройматериалов пока что отсутствуют.