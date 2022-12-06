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НовостиОбщество6 декабря 2022 5:21

Амбассадор РФС Андрей Аршавин сыграл с детьми из Томска в футбол

Тренер женской молодежной сборной России по футболу Валентин Гавва пообещал бурные эмоции от игр
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Российский футбольный союз | РФС

Фото: Российский футбольный союз | РФС

В Томске во вторник, 6 декабря, находятся звезды российского футбола - Алдонин, Семшов и Аршавин. Сейчас они являются амбассадорами РФС.

В городе на этой неделе проходит проект "Урок футбола", в рамках которого спортсмены играют с воспитанниками томского футбольного клуба, устраивают фото- и автограф- сессии.

Гавва отметил, что 6 декабря на "Уроке футбола" будет задействовано около 350 маленьких томичей. В футбол в Томске гости из Москвы и подрастающие будущие спортсмены играют в манеже "Восход" на улице 5-ой Армии.

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