Амбассадор РФС Андрей Аршавин сыграл с детьми из Томска в футбол

Фото: Российский футбольный союз | РФС

В Томске во вторник, 6 декабря, находятся звезды российского футбола - Алдонин, Семшов и Аршавин. Сейчас они являются амбассадорами РФС.

В городе на этой неделе проходит проект "Урок футбола", в рамках которого спортсмены играют с воспитанниками томского футбольного клуба, устраивают фото- и автограф- сессии.

Гавва отметил, что 6 декабря на "Уроке футбола" будет задействовано около 350 маленьких томичей. В футбол в Томске гости из Москвы и подрастающие будущие спортсмены играют в манеже "Восход" на улице 5-ой Армии.

Читайте также: Аршавин, Семшов и Алдонин проведут мастер-класс для школьников Томска