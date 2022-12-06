«Я не могу на это повлиять»: Аршавину рассказали о проблемах с ФК «Томь»

Фото: пресс-служба ФК «Томь» / Ксения Высотина

Экс-футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал финансовое положение футбольного клуба «Томь».

Напомним, долги «Томи» оцениваются примерно в 70 млн рублей, из них 25 млн рублей — по заработной плате. Клуб не смог пройти лицензирование и покинул пирамиду профессионального футбола в России, а в конце ноября тренеры Академии «Томи» объявили демарш из-за задолженности по зарплате, накопившейся с лета.

«Я не разговаривал насчет этого с губернатором, — сказал Аршавин, отвечая на вопрос о ситуации в «Томи». — Грустно, что пропадает футбол из региона, но у меня, к сожалению, нет полномочий как-то на это повлиять».

Андрей Аршавин и другие звезды сборной России приехали в Томск в рамках проекта РФС «Футбол в школе».

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