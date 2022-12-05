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НовостиОбщество5 декабря 2022 4:49

На трассе под Томском в ДТП пострадал ребенок и три человека

На дороге столкнулись трактор и легковой автомобиль
Ксения Высотина
Фото: прокуратура Томской области

Фото: прокуратура Томской области

Под Томском на трассе "Могильный Мыс - Парабель -Каргасок" 5 декабря произошло ДТП. В аварии пострадали три человека и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Сегодня, 05 декабря 2022 года около 09:00 часов, на 104 км автомобильной дороги «Могильный Мыс - Парабель -Каргасок» произошло столкновение двух транспортных средств", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что автомобиль «Honda», двигаясь из села Каргасок Томской области в г. Томск, столкнулся с трактором «Беларус», осуществляющим снегоуборочные работы.

Уточняется, что в аварии пострадали четверо пассажиров, один из них 12-летний ребенок. Все они доставлены в медицинское учреждение.