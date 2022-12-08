Продавец цветов из Томска отбила нападение женщины с ножом

Фото: МВД/Ахмадуллин Дмитрий

В Томске 25-летняя ранее судимая девушка решила ограбить цветочный павильон, но ей помешал другой сотрудник магазина. Подозреваемую заключили под стражу.

"Фигурантка в послеобеденное время проходила мимо цветочного магазина и увидела, что продавец работает с товаром в холодильнике, оставив без присмотра кассу. <...> подозреваемая забежала внутрь, заблокировала дверь холодильника и попыталась похитить из кассы деньги", - говорится в сообщении.

Затем события развивались стремительно. Женщине-продавцу удалось выбраться из цветочного холодильника, но нападавшая начала угрожать холодным оружием - ножом. Происходящее заметил коллега потерпевшей, после чего вызвал сотрудников полиции. Также очевидец запер томичку с ножом внутри магазина, а свою коллегу вызволил из помещения.

Внутри нападавшая взяла деньги из кассы и телефон сотрудника, переобулась в его обувь. В данный момент 25-летняя девушка находится под арестом. В отношении нее завели уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой".

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