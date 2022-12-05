Пропавших девочек в Томске нашли в Октябрьском районе

Фото: "Алё, это Сакалов"

В Томске нашли пропавших девочек. Дети были переданы родителям и их жизни ничего не угрожает.

Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" сообщили о том, что девочки были найдены сотрудниками ГИБДД в Октябрьском районе.

Губернатор Томской области Владимир Мазур также написал в своем блоге о том, что девочки были найдены.

"Нашлись! Только что разговаривал с полицейскими. Низкий поклон всем, кто искал и помогал в поисках: волонтерам, полицейским, МЧС, неравнодушным томичам, предпринимателям, всем, кто писал в соцсетях и распространял информацию! Символично - в день добровольца", - написал глава региона в своем блоге.

Напомним, что в поисках участвовало более 160 человек.