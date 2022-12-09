Детская академия «Томи» может вновь приостановить работу

Фото: Дмитрий Шуба / ФК «Томь»

Детские тренеры Академии «Томи» могут вновь приостановить работу после встречи с губернатором Томской области Владимиром Мазуром, сообщила в четверг пресс-служба футбольного клуба в соцсетях.

Напомним, основное требование тренеров — ликвидация долгов перед ними по заработной плате. Ранее сообщалось, что работникам клуба не выплачивали зарплату с лета, из-за этого в ноябре Академия несколько дней не проводила тренировки до встречи с вице-губернатором Анатолием Рожковым.

В пресс-службе сообщают, что тренеры собирались приостановить деятельность Академии уже на этой неделе, но отложили решение до 12 декабря.

«Приостановку пока отложили, так как, по имеющейся информации, на 12 декабря запланирована их встреча с губернатором Владимиром Мазуром. Губернатор постарается принять наставников, которые уже несколько месяцев работают без зарплаты и которых беспокоит не только погашение задолженности, но также и дальнейшая судьба Академии», — говорится в сообщении.

В «Томи» также сообщили, что вице-губернатор Томской области Анатолий Рожков пообещал в понедельник конкретизировать сроки выплаты долгов по зарплате. По словам Рожкова, область ведет переговоры с «Газпромом» о покрытии текущих долгов клуба.

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