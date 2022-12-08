В Томской области сигнал тревоги в случае ЧС услышит только 36% жителей

Фото: пресс-служба администрации Томской области / Сергей Шахиджанян

В Томской области только каждый третий житель услышит сигнал системы оповещения в случае чрезвычайной ситуации, об этом в минувшую среду сообщила глава регионального управления МЧС Андрей Андреев.

Напомним, в последний раз системы оповещения проверяли в Томске 8 ноября, и тогда многие жители города не заметили сигнала сирен. На встрече в обладминистрации Андреев пояснил, что многие элементы системы оповещения находятся в неудовлетворительном состоянии.

«К сожалению, низкий 36%-й результат говорит о том, что срочное непринятие мер может довести нас до критической точки», — заявил Андреев в ходе доклада.

Напомним, что в МЧС также рассказали, что готовность бомбоубежищ в Томской области оценивается на 72%, при этом многие сооружения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

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