Пострадавший в аварии на томской трассе ребенок лежит в хирургическом отделении

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Пострадавший 12-летний ребенок и двое взрослых в аварии на томской трассе, госпитализированы в хирургическое отделение больницы. Состояние людей оценивается, как средней степени тяжести, сообщили журналисту "КП-Томск" в департаменте здравоохраннения.

"Из пострадавших в аварии двое взрослых и один ребенок госпитализированы в хирургическое отделение Парабельской районной больницы. Состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести", -говорится в сообщении.

Напомним, что под Томском на трассе "Могильный Мыс - Парабель -Каргасок" 5 декабря произошло ДТП. В аварии пострадали три человека и ребенок. Тогда сообщалось, что автомобиль «Honda», двигаясь из села Каргасок Томской области в г. Томск, столкнулся с трактором «Беларус», осуществляющим снегоуборочные работы.

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