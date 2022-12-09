Имущество экс-замгубернатора Томской области Юрия Гурдина на 273 млн рублей арестовано

Фото: пресс-служба администрации Томской области / Владимир Веленгурин

В рамках расследования уголовного дела у экс-замгубернатора Томской области Юрия Гурдина арестовали имущество более чем на 273 миллиона рублей, рассказал в интервью агентству «РИА Новости» председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, Юрий Гурдин занимал пост замгубернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям с 2012 по 2022 год. 12 июля, через два месяца после отставки, его задержали в Анапе и вскоре предъявили обвинение в растрате 70 миллионов рублей. В настоящее время Гурдин находится в СИЗО.

«В 2020-2021 годах под его непосредственным руководством директор одного из фондов Томской области растратил денежные средства, выделенные из областного бюджета в рамках национального проекта «Образование». В результате принятых органами предварительного следствия мер на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 273 миллионов рублей», — рассказал Бастрыкин агентству.

По открытым данным, в 2021 году доход Юрия Гурдина составил 31,8 млн рублей. Также он задекларировал два внедорожника Toyota, ГАЗ-6615, доли в 29 различных земельных участках и долю владения линией электропередач.

Напомним, что в Томске также расследуется громкое дело о нарушениях при строительстве Корниловской школы в Томском районе. По нему следствие идет в отношении экс-замгубернатора Евгения Паршуто, главы Томского района Александра Терещенко, его заместителя Дениса Празукина и сотрудницы администрации Анастасии Елизаровой, а также экс-депутата Владимира Мамонтова.

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