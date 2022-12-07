«Какая польза Томску от ветхих лачуг?»: мэр Стрежевого выступил против памятников деревянного зодчества

Фото: Ксения Высотина / Telegram-канал Валерия Дениченко

Мэр города Стрежевого на севере Томской области Валерий Дениченко в минувший вторник посетил Томск с рабочей поездкой. В своем Telegram-канале Дениченко поделился впечатлениями от визита, признавшись, что Томск ему не нравится.

«Рядом с современным зданием может стоять древняя развалюха с печным отоплением, которую давно бы пора снести. Но она то ли памятник, то ли еще какое-то недоразумение. <...> Какая польза Томску от ветхих лачуг, я не знаю», — написал мэр, оговорившись, что он не претендует на истину, поскольку не является историком или архитектором.

Ранее экс-губернатор Томской области Виктор Кресс выдвинул предложение сократить содержащий памятники деревянного зодчества «Список 701» в связи с тем, что у города нет возможности сохранить все такие дома.

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